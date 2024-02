Sassuolo-Napoli | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è un recupero della ventunesima giornata diA e si gioca mercoledì alle 18:00:, diretta tv,. Se il pareggio con il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League aveva fatto ipotizzare una possibile svolta, quello con il Cagliari di domenica scorsa ha di nuovo gettato i tifosi delnello sconforto più totale. Passati in vantaggio con Osimhen – secondo gol in due partite per l’attaccante nigeriano che ha saltato l’ultimo mese e mezzo per via della Coppa d’Africa – i partenopei si sono fatti riacciuffare dai rossoblù a tempo praticamente scaduto (1-1). Osimhen – IlVeggente.it (Lapresse)L’angolano Luvumbo ha approfittato di un errore di Juan Jesus, impedendo agli ...

Sassuolo-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario: Sassuolo-Napoli è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-24. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 20 ...sport.virgilio

Sassuolo-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni: Si recupera Sassuolo-Napoli, match della 21/a giornata rinviato poco più di un mese per l'impegno degli azzurri nella Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Nei neroverdi c'è l'esordio per il neo tecn ...msn

Sassuolo-Napoli: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv: Sassuolo-Napoli, recupero della ventunesima giornata di Serie A, si giocherà mercoledì 28 febbraio 2024 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Calcio d'inizio alle ore 18. La sfida tra Sassuolo e Napoli ...fantacalcio