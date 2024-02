Sassuolo-Napoli | Serie A | probabili formazioni e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Questo pomeriggio alle 18, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ilospita ilnella sfida valida come recupero della ventunesima giornata del campionato diA. Un match fondamentale per entrambe che hanno bisogno di punti, seppur per motivi diversi, ma più che altro per il morale. I neroverdi infatti devono inseguire la salvezza, mentre i partenopei risollevarsi da una stagione incredibilmente deludente. Ecco dunque quali sono le ultime novità sullee dove vedere inil matchA: le ultime Non possono fare calcoli i neroverdi che hanno un bisogno estremo di punti per la salvezza, anche perché dietro seppure a ...