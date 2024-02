Sassuolo-Napoli risultato 1-6 | gol di Rrahmani | Osimhen tripletta e Kvaratskhelia doppietta

Show del Napoli a Reggio Emilia con il Sassuolo , dopo essere passato in svantaggio in avvio, rimonta e dilaga con un Sassuolo in caduta libera. Neroverdi ... (teleclubitalia)

(Adnkronos) – Il Napoli travolge il Sassuolo passando per 6-1 al Mapei Stadium nel match giocato oggi per il recupero della 21esima giornata della Serie A ... (periodicodaily)

Classifica aggiornata dopo il successo del Napoli contro il Sassuolo: Il Napoli torna a vincere dopo il 6-1 in casa del Sassuolo firmato dalla tripletta di Osimhen, dalla doppietta di Kvaratskhelia e dalla rete di Rrahmani. Un successo fondamentale per gli uomini di ...tuttojuve

Il Napoli dilaga in casa del Sassuolo: finisce 6-1: Vittoria per il Napoli che si è imposto 6-1 in casa del Sassuolo nel recupero di campionato. I neroverdi si erano portati in vantaggio con la rete di Rasic, ma è arrivata l’immediata reazione azzurra ...calcioatalanta

Sassuolo-Napoli, l'Analisi Ignorante: eravamo più morti di loro: Recupero della sosta Supercoppa, con la mai paga (mamma di) Lega Serie A che ce la piazza alle 18 di un mercoledì lavorativo, giusto per garantirci un surplus di stress MANNAGGIA TUTTE LE COSE Per ...ilmattino