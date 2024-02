Sassuolo-Napoli | programma e telecronisti Dazn recupero Serie A 2023 2024

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ile isudidella ventunesima giornata di. Al Mapei Stadium i neroverdi, che hanno appena cambiato allenatore, sfidano gli azzurri che hanno fatto lo stesso da pochissimo: chi riuscirà ad avere la meglio in una partita estremamente delicata per gli obiettivi delle due compagini? Si parte alle ore 18 di mercoledì 28 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Fabio Bazzani. SportFace.

La pazienza non è ancora finita - e sarebbe strano il contrario - ma di certo ai tifosi napoletani non va giù questo momento completamente no della propria ... (ilmattino)

Napoli, 27 febbraio 2024 - Se fino a pochi giorni fa per riaccendere la fiammella spenta ormai da mesi in casa Napoli serviva una scintilla, oggi per la ... (sport.quotidiano)

Serie A – L’Inter cerca l’ottava perla in fila, l’Atalanta prova a fermarla Napoli, a 1,80 su Sisal.it, vede i tre punti con il Sassuolo: L’altro recupero di giornata mette di fronte due squadre in un momento delicatissimo, Sassuolo e Napoli. Gli emiliani hanno esonerato Dionisi e sono in piena lotta retrocessione, i Campioni d’Italia ...padovanews

La schedina del giorno: le scommesse pronte del 28 febbraio: Nella serata del 28 febbraio andranno in scena partite importanti per le sorti della Serie A, come il recupero tra Sassuolo e Napoli e di Inter-Atalanta. Ma con l’appuntamento consueto con la schedina ...footballnews24

SNAI – Recuperi Serie A: Inter senza ostacoli, «1» a 1,63: il nuovo Napoli di Francesco Calzona va (alle 18) a caccia della prima vittoria. Per Snai, sul campo di un Sassuolo che ha appena cambiato allenatore (da Dionisi a Bigica) sarà la volta buona: segno ...padovanews