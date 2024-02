Sassuolo-Napoli | probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dopo il pari allo scadere contro il Cagliari,rappresenta una sfida fondamentale per la squadra di Calzona: tutti i modi per poter seguire il match., recupero della ventunesima giornata di Serie A, rappresenta una sfida fondamentale per la squadra allenata da Francesco Calzona. Il tecnico, infatti, dopo i due pareggi contro Barcellona e