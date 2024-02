Sassuolo-Napoli | probabili formazioni | Bigica cambia!

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Questa sera alle ore 18 in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte Questa sera alle ore 18 in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte die Calzona.(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Lipani, Matheus Henrique; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All:(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Calzona.

