Sassuolo-Napoli | Meluso | “Ottimo impatto di Calzona | la squadra lo segue”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Ultimo treno per l’Europa? Riprendo le parole di, la classifica potrebbe spaventare ma dobbiamo guardare partita dopo partita e fare i conti alla fine, adesso non serve”. Lo ha detto il direttore sportivo del, Mauro, a Dazn prima della sfida contro il: “ha avuto unsul piano psicologico lalo, c’è empatia e ci auguriamo di trovare il prima possibile la via maestra che è quella delle vittorie”. SportFace.

Il Napoli di Calzona affronta il Sassuolo per il recupero della ventunesima giornata , cambio in panchina per i neroverdi, Bigica, ex allenatore della ... (ilnapolista)

Sassuolo-Napoli 0-0: inizia il match!: 17.57 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. 17.50 - Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Sassuolo, recupero ...tuttonapoli

Sassuolo, Carnevali sull'esonero di Dionisi: "Questa è la legge del calcio": Tutto pronto per l'esordio di mister Bigica sulla panchina del Sassuolo che a breve scenderà in campo contro il Napoli. In merito all'esonero di Dionisi l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni ...lalaziosiamonoi

DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli: segui la cronaca LIVE in tempo reale: Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Bigica e il Napoli di Calzona in tempo reale Il Napoli fa visita al Sassuolo a Reggio Emilia in una gara valida come recupero ...calciomercato