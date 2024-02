Sassuolo-Napoli LIVE 1-6 | gol di Kvaratskhelia

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Al Mapei Stadium, il match valido per la 21esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la 21esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. PRIMO TEMPO Ilinizia la partita con ritmi alti, costruendo diverse azioni pericolose per la difesa del. A minuto 16 arriva il gol del vantaggio delcon un bellissimo tiro da fuori area di Racic che s’infila all’angolino. Dieci minuti dopo arriva il pareggio azzurro con la rete di Rrahmani dopo uno scambio veloce con Anguissa. Al minuto 32 la squadra di Calzona ribalta il risultato con un bel diagonale di Osimhen. A pochi secondi dalla fine ...