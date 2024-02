Sassuolo-Napoli | formazioni | Calzona con Osimhen e Kvara | Traoré sfida i suoi ex

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Punti fondamentali per entrambe le squadre: ilgioca per riavvicinarsi alla zona Europa, ildeve riemergere dalla zona salvezzaPunti fondamentali per entrambe le squadre: ilgioca per riavvicinarsi alla zona Europa, ildeve riemergere dalla zona salvezza