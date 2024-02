Sassuolo-Napoli | ennesimo disastro di Tressoldi | regala il gol a Osimhen | social scatenati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Inancora una prestazione da incubo per Ruan, schierato titolare da Emiliano Bigica alla prima partita sulla panchina neroverde dopo l’esonero di Dionisi. Il difensore brasiliano, che in questa stagione e nella parte finale della scorsa non è stato nuovo a clamorosi svarioni difensivi, tra autogol, cartellini rossi ed errori in fase di costruzione, ha letteralmenteto il gol dell’1-4 che ha chiuso di fatto la partita del Mapei Stadium. Il centrale ha ricevuto da Consigli, ha provato a passarla corta in avanti ma l’hata a Kvaratskhelia, che ha servitotutto solo a due passi dalla porta per la tripletta personale del nigeriano. E isono, ecco alcune reazioni.è il ...