Sassuolo – Napoli 1-3 live | doppietta di Osimhen e azzurri in controllo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ildi Calzona affronta ilper il recupero della ventunesima giornata, cambio in panchina per i neroverdi, Bigica, ex allenatore della primavera ha preso il posto di Dionisi. 40? Tris delcon ladisempre su assist di Politano.intotale! 37?in gestione del pallone in questo finale di tempo 33? Uno-due mortifero dei partenopei, ora l’equilibrio pende dalla parte della squadra di Calzona 31? E sorpasso del! Palla di Di Lorenzo per Politano, l’esterno la mette arretrata pere il nigeriano batte di nuovo Consigli! 29? Pareggio delcon Rrhamani! Palla dentro per Anguissa che effetua un tacco splendido e serve il ...