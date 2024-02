Sassuolo – Napoli 0-0 live | recupero della ventunesima giornata

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ildi Calzona affronta ilper il, cambio in panchina per i neroverdi, Bigica, ex allenatoreprimavera ha preso il posto di Dionisi. 10? Calcio d’angolo per il7? Cross dalla destra di Bajrami, deviato e preda facile di Meret 5?tutto chiuso dietro in difesa, per provare a ripartire in velocità 3? Tiro rimpallato di Kvara, inizio aggressivo degli azzurri 1? Inizia il match con il primo pallone per gli ospiti Match diretto dall’arbitro Daniele Chiffi, le squadre fanno il loro ingresso in campo. Formazioni Ufficiali(4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; ...