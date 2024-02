Sassuolo | Bigica | 'Situazione pesante | serve ritrovare coraggio Berardi? A disposizione per il Verona'

Sassuolo-Napoli 1-6, show azzurro al Mapei: tripletta di Osimhen. Che gioia per il "nostro" Segarelli: Giusto fare un passo alla volta. Almeno per il momento. Almeno in attesa di test più probanti rispetto ad un Sassuolo in evidente caduta libera (il cambio in panchina con il traghettatore Bigica non ...corriereadriatico

Il Napoli gioca a tennis col Sassuolo: Osi e Kvara affondano i neroverdi: Spavento iniziale, poi per il Napoli è poco più di una sgambatella di allenamento. Gli azzurri, alla seconda in campionato con Calzona dopo la sfida di Cagliari, travolgono il Sassuolo 6-1 nel ...unionesarda

Sassuolo, Bigica a Dazn: "Dobbiamo ritrovare coraggio, non troveremo sempre il Napoli": Emiliano Bigica, tecnico del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Napoli: "Ovviamente preparare la partita in due giorni era proibitivo, ho cercato di toccare ...tuttonapoli