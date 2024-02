Sassuolo | Bigica | “Il nostro campionato inizia domenica | non affronteremo sempre il Napoli”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024): “Situazione pesante, ne usciamo se ritroviamo coraggio, certezze e qualche episodio a favore” Emiliano, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro il. Queste le sue parole:: “Preparare la partita in due giorni era proibitivo, ho cercato di…” “Preparare la partita in due giorni era proibitivo, ho cercato di toccare le corde dal punto di vista psicologico dei ragazzi, bisogna ritrovare quel coraggio e quella voglia di tirarsi fuori da questa situazione che è pesante. Sono già concentrato sulla partita di Verona che per noi è una finale, dove la posta in palio è molto alta e la mia priorità diventa quella. ”Non ho chiesto di cambiare dal troppo al meno” Non ho chiesto di cambiare dal troppo al meno, dovevamo ...

