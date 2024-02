(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Adnkronos) – L’Udc esprime soddisfazione per l’ottimo risultato del 2,8% (circa 20.000 voti) alle elezioni regionali ine ringrazia per la fiducia i cittadini sardi. Il segretario nazionale del partito, Onorevole Lorenzo Cesa, ha evidenziato l’importanza del lavoro di squadra e l’impegno verso le politiche e valori dell’Udc. “L’Udc, forte del sostegno ricevuto – ha detto Cesa – si impegna a proseguire nel suo lavoro con rinnovato vigore, sempre guidati dalla volontà di servire al meglio la comunità”. Il Commissario Regino Brachetti, ha invece sottolineato la necessità di una chiarezza informativa sui risultati ottenuti da parte di componenti della coalizione, criticando le trionfalistiche affermazioni non verificate fatte da altre liste nell’attribuzione dei propri risultati elettorali. L'articolo CalcioWeb.

Sardegna: Udc, ‘ingiusto criticare partner di coalizione’: Roma, 28 feb. (Adnkronos) – L’Udc esprime soddisfazione per l’ottimo risultato del 2,8% (circa 20.000 voti) alle elezioni regionali in Sardegna e ringrazia per la fiducia i cittadini sardi. Il segreta ...ilsannioquotidiano

Regionali 2024. Ecco chi sono i probabili 60 consiglieri regionali: Alessandro Sorgia, Pierluigi Saiu (Lega 2 con l’incognita di Saiu che potrebbe cedere il posto a Paolo Truzzu a causa del sistema dei resti), Stefano Schirru, Franco Mula ( Alleanza Sardegna – Partito ...cronachenuoresi

Storico risultato del Partito liberale italiano insieme ad Alleanza Sardegna: Oltre il 4 per cento di preferenze e due seggi conquistati: le elezioni in Sardegna sanciscono la rinascita del Partito liberale italiano, che per la prima volta dalla sua ricostituzione elegge dei ...opinione