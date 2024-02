Sardegna | Todde a La7 | “Meloni ha fatto una figura vergognosa | l’ho trovata arrogante E i sardi l’hanno punita”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Voglio assolutamente essere chiamata ‘la presidente’ con orgoglio. Dopo 75 anni sono la prima presidente dellae sono fiera delche questo tetto di cristallo sia stato infranto“. È la prima precisazione della neo-presidente della RegioneAlessandrache, ospite a Otto e mezzo (La7), marca ulteriormente le distanze dalla premier Giorgia, sulla quale puntualizza: “Io non credo di aver battuto Giorgia, so solo che lei haunarispetto al passaggio che hanell’isola. Isoffrono per la sanità mancante e per i servizi che non ci sono – spiega – ma lei è venuta a dileggiare e a ridicolizzare ilche noi ...