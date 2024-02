Sardegna | Rampelli | ‘chiarissima insoddisfazione cittadini per Solinas’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “La ricerca da parte della coalizione di un candidato alternativo al governatore uscente Solinas è stata fatta perché era chiarissima l’dei sardi verso il governo regionale. Lo certificavano tutti i sondaggi, ma sarebbe stato sufficiente intervistare qualunque cittadino in un bar di Cagliari o di Sassari per averne conferma. A quel punto è sembrato logico puntare sul sindaco in scadenza di mandato del Comune capoluogo di regione, persona di lunga militanza, laureato ed esperto amministratore”. Lo afferma ad Affaritaliani.it Fabio, vicepresidente della Camera di Fratelli d’Italia, commentando i risultati delle elezioni regionali in. “Probabilmente – osserva l’esponente di Fdi – è stato sottovalutato il dissenso della città per le scelte fatte dalla sua Giunta. Ma certo non si ...