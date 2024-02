Sardegna | il centrodestra | “Nessun terremoto | si sbaglia chi cerca rese dei conti”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)nella maggioranza, come si augurano le sinistre ringalluzzite dalla performance del campo largo versione regionale, qualche riflessione sugli errori commessi ea fibrillazione tra gli alleati. Due giorni dopo il verdetto dellagli esponenti del, a partire da Fratelli d’Italia respingono al mittente il racconto di un redde rationem con la Lega. “Andiamo tutti d’amore e d’accordo”, dice il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida lasciando senza parole i giornalisti che all’uscita di Montecitoriono il passo falso. Certo un mese di litigi sui giornali non aiutano mai, aggiunge ma respinge la tesi di aver scelto i candidati sulla base dei rapporti di forza. Lollobrigida: andiamo tutti d’amore e d’accordo “Quando mai”, obietta ...

Il messaggio che le urne sarde hanno recapitato al centrodestra non va liquidato come test localistico senza rilevanza nazionale, isolandolo nella sua ... (nicolaporro)

Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppe Cruciani ha aperto con un’analisi controcorrente sul voto in Sardegna : “Piccolo consiglio non richiesto alle forze ... (nicolaporro)

Schlein: "Meloni non è imbattibile, se stiamo uniti tutto è possibile": "In Sardegna, gli elettori hanno capito quel che volevamo fare ... “Di sicuro il risultato dimostra che se siamo uniti la destra si può battere” e la sconfitta del centrodestra può far scoppiare le ...primapaginanews

Sardegna, istituto Cattaneo: a Todde anche i voti del centrodestra e della coalizione di Soru: Nella città guidata dall'avversario di centrodestra Paolo Truzzu ... L'analisi, però, non si spinge a definire il successo del campo largo in Sardegna come il segnale di una netta inversione di ...repubblica

I sondaggisti smentiscono la Todde: "I manganelli non hanno influito": Nel caso sardo, però, ha inciso il voto di Cagliari”. Gigliuto ricorda che, in Sardegna, la coalizione uscente ha sempre perso, ma in questo il centrodestra ha aumentato i voti rispetto alle Politiche ...ilgiornale