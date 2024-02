Sardegna | Durante Cgil | “Da Todde ci aspettiamo dialogo sociale | pronti a collaborare | agire su emergenze”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Noi abbiamo avuto negli ultimi 5 anni una giunta regionale e un presidente della giunta che non hanno mai considerato ile il rapporto con le rappresentanze delle forze produttive della società un elemento su cui fondare la propria azione di governo. E quindi la prima cosa che cida

«A questo punto siete arrivati, un manipolo di fascitelli che disturbano, il terrore vero». E ancora: «Una cosa così, una violenza così non l’avevo mai ... (open.online)

Un’Isola che aspetta: «Ora basta parole»: La Sardegna non è più un laboratorio del centrosinistra ... Elly Schlein e Giuseppe Conte non si erano incrociati nell’Isola Durante la campagna elettorale, ma si sono spesi con convinzione, cogliendo ...unionesarda

Tar, conclusa l'udienza per salvare gli ultimi Mufloni del Giglio: Le uccisioni sono state motivate dall’avere considerato questa specie “invasiva”, unicamente perché importata dalla Sardegna al Giglio e quindi non autoctona dell’Isola». Sarebbero proprio i danni ...nove.firenze

Corrado Augias contro Giorgia Meloni dopo il comizio in Sardegna: "Deplorevole, non può deridere antifascismo": Nel corso della trasmissione condotta da Giovanni Floris, Durante l’analisi dello scenario politico post-elezioni in Sardegna, Augias ha commentato il comizio tenuto a Cagliari da Meloni, Durante il ...notizie.virgilio