Sardegna | Alessandra Todde mantiene la promessa | ecco di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)ladopo la vittoria alle ultime regionali in. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata. La vittoria alle Regionali inè stata una bellissima sorpresa per. Nessuno si aspettava una partita aperta come alla fine è stata. E nelle sue prime dichiarazioni in pubblico il nuovo presidente ha confermato la sua intenzione di voler confermare lafatta ai suoi cittadini.pronta a mantenere la– cityrumors.it – foto AnsaUn qualche la stessaaveva annunciato in diretta radio ed è pronta ora a mantenere la parola data. Naturalmente si ...