Sardegna | 23 anni all’assassino di Alessio Madeddu | lo chef di Teulada ucciso brutalmente fuori dal suo ristorante

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pubblicato il 28 Febbraio, 2024 Per la morte delloil pubblico ministero aveva chiesto 27di carcere per Angelo Bracasi. 23di carcere. Questa la condanna inflitta questa mattina – dai giudici della Corte d’Assise di Cagliari – a Angelo Bracasi, panettiere di 45originario di, riconosciuto colpevole dell’omicidio delloe anche pescatore,, 52, anche lui diil 28 ottobre del 2021 di fronte al suodi Porto Budello. La vittima, molto conosciuta in tutta la zona e non solo, aveva partecipato alla trasmissione “Quattro Ristoranti”, condotta da Alessandro Borghese. I giudici della ...