Sara Gama | «Perché fa notizia che le calciatrici si truccano prima di giocare? I calciatori fanno la skin care»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), dopo il suo addio alla Nazionale di calcio femminile, ha rilasciato oggi una lunga intervista a Repubblica in cui ha parlato delle difficoltà per un’atleta femminile di fare carriere nel mondo del calcio professionistico Contro chi si è dovuta scontrare?«Sono tanti. Parlo di chi pensa che il calcio non si possa declinare al femminile». Come quegli allenatori che, per critii propri giocatori, dicono che hanno giocato da femminucce. «Se ne sono sentite. Ma sono il retaggio di idee che vengono da molto molto lontano. Il calcio femminile è nato con quello maschile in Inghilterra a fine ’800 ma poi è andato a singhiozzo. In Italia è nato solo nel 1933 a Milano, poi il fascismo lo ha bandito per l’idea che facesse male alle donne. Certe frasi arrivano da questa cultura, da questa ignoranza. Ma per cambiare questo retaggio ci ...