Sara Buratin uccisa a coltellate Aveva 41 anni Si cerca il marito

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’ennesimo femminicidio in Italia, stavolta accaduto a Padova:, di 41, madre di una ragazza di 15, è statacon diversenel cortile della casa di sua madre, che era andata a trovare a Bovolenta (Padova). Come riporta la stampa, è stata proprio la madre a scoprire il cadavere di, nel cortile dietro casa sua. La donna, che ha accusato un malore per lo shock, ha chiamato i soccorsi: sul posto sono arrivati i Carabinieri del nucleo investigativo di Padova, il medico legale, e il magistrato Sergio Dini.è morta velocemente, a causa delle gravissime ferite, e i medici non hanno potuto fare altro che constatare la sua morte al loro arrivo. L’arma del delitto è ...