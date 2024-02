Sara Buratin | trovati il furgone e il cellulare del marito Ipotesi omicidio premeditato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Uccisa con venti coltellate alla schiena. Così è morta, 41 anni, assistente alla poltrona in uno studio dentistico nel paese di Bovolenta, provincia di Padova. Il suo corpo è stato trovato riverso a terra in un capanno degli attrezzi all’esterno dell’abitazione della madre, che al momento dell’aggressione era in casa ma non si era accorta di nulla. A colpirla, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato ilAlberto Pittarello, 39 anni, ricercato dalle forze dell’ordine. L’uomo lavorava come caldaista dipendente di una ditta della zona. Il suoè stato trovato vicino al fiume Bacchiglione, così come il, ma il maltempo ha impedito ai sommozzatori di effettuare ricerche nella zona. Non si esclude nessuna possibilità: potrebbe essersi gettato in acqua per togliersi la ...