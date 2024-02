Sara Buratin | la passione per lo sport e la natura | una figlia ancora adolescente Chi era la donna uccisa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)avrebbe festeggiato 41 anni il prossimo 4 aprile. È stataa coltellate nel cortile della casa di sua madre Maria, dove si recava quasi ogni giorno in via Italia, a Bovolenta, paesino di 1.500 abitanti in provincia di Padova. Lei,, abitava invece a circa due chilometri di distanza, in via san Gabriele, insieme allae al marito Alberto Pittarello di 39 anni. L’uomo è al momento irreperibile ed è il principale sospettato per la morte della moglie: alcune tracce di frenata suggeriscono che potrebbe essere gettato con l’auto in un canale non molto distante, ma il maltempo ostacola le ricerche dei sommozzatori.lavorava come assistente in uno studio dentistico ed era molto apprezzata per la sua ...