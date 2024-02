Santos agente Jorginho | 'La Roma non è mai stata un'opzione La Lazio invece'

JORGINHO - L'agente: "Non escludo un suo ritorno al Napoli con Calzona in panchina": Joao Santos, agente dell'ex azzurro Jorginho, è intervenuto ai microfoni di Tv Play: "Se dobbiamo fare un gioco lo vedrei meglio alla Lazio per la presenza di mister Sarri che conosce molto bene le su ...napolimagazine

Jorginho, l’agente chiama: «Lo vedrei bene anche alla Juve»: Jorginho, l’agente chiama: «Lo vedrei bene anche alla Juve». Le dichiarazioni del procuratore Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato su TvPlay del futuro del suo assistito. agente JORGINHO – «Lo ...juventusnews24

agente Jorginho: "Futuro In Italia sceglierebbe Lazio o Juve per Sarri e Giuntoli": Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TVPlay: le sue parole sul centrocampista italiano dell’Arsenal. “IL CALCIO SAUDITA DURERA’ ...tuttojuve