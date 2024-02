Sanità | controlli carabinieri Nas in 600 strutture per anziani | irregolarità nel 32%

C'è una Regione che sta pensando a una Tessera sanitaria "a punti" per premiare coloro che aderiranno ai vari screening sanitari proposti dalla sanità ... (today)

Le novità sono sempre all'ordine del giorno, soprattutto per quel che riguarda la sanità. Ed essendo quella lombarda eccellente per definizione la fantasia ... (ilgiornaleditalia)

La Asl dà al via il recupero crediti verso i non aventi diritto all’esenzione: gli avvisi bonari saranno recapitati in questi giorni nelle abitazioni di ... (lanazione)