Sangue in una scuola elementare in Germania | bambini accoltellati da un islamico

L'infermiere massacrato con dieci coltellate, fermata la compagna: Il corpo di un uomo, ormai esanime, in una pozza di Sangue e poco distante una donna sotto choc con un coltello tra le mani. Questa l'immagine che si sono trovati davanti i soccorritori intervenuti ...today

Va in ospedale e viene rimandato a casa dopo il controllo, muore due giorni dopo. Aperta l’inchiesta: Il 45enne si era recato al pronto soccorso dell’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto il 20 febbraio per una copiosa presenza di Sangue, e dopo vari accertamenti era stato rimandato a casa, ma dopo ...tpi

Uccide una pensionata con un vaso, poi vende i gioielli rubati per andare in vacanza: poi l'ho vista in una pozza di Sangue", aveva raccontato. Secondo le accuse, dopo averla uccisa l'assassino aveva poi rivenduto i gioielli sottratti a Fabozzi e aveva usato la somma guadagnata per ...today