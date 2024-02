Samsung svela Galaxy AI al MWC 2024 con nuovi prodotti e servizi

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)Electronics presenta le nuove esperienze mobile offerte daAI al Mobile World Congress, che ha avuto inizio ieri a Barcellona, in Spagna I visitatori dello standsperimenteranno in prima persona laAI su tutti i, specialmente sulla serieS24 che apre la strada a una nuova era per l’AI mobile.rivela innovazioni AI al MWCAI sarà inoltre ampliata a tutta la gamma di, per una produttività più avanzata con la serieBook4, e per il monitoraggio intelligente della salute con la serieWatch6 eRing, che ...