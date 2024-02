Sampdoria | debacle Pirlo | già sette sconfitte in casa | playout a due punti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ancora unaper ladi Andrea. La formazione blucerchiata è arrivata alla dodicesima giornata stagionale, addirittura la settima rimediata in, qualcosa di particolarmente inquietante se si pensa a quanto può dare lo stadio di Marassi. Con l’ennesimo ko al Ferraris, stavolta contro la forte Cremonese, altro che testa ai playoff (che comunque in una classifica cortissima restano vicini): la zonaè ora ad appena duee il Pisa domani potrebbe scavalcare i doriani, facendo scivolare la formazione didalla quattordicesima alla quindicesima posizione, l’ultima valida per la salvezza a fine anno. SportFace.