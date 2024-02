Salvini continua a difendere il suo idolo Vannacci

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Un’inchiesta al giorno, siamo al ridicolo, quanta paura fa il Generale? Viva la libertà di pensiero e di parola, viva le Forze Armate e le Forze dell’Ordine, viva uomini e donne che ogni giorno difendono l’onore, la libertà e la sicurezza degli Italiani”. Ha commentato così, su X, il leader della Lega, Matteo, la notizia della sospensione dal servizio di 11 mesi per il generale Roberto, in seguito alla pubblicazione del libro “Il mondo al contrario”. Per il leader della Legala sospensione dal servizio del generaleè ingiusta. “Un’inchiesta al giorno, siamo al ridicolo” Ieri la Lega, in seguito alla notizia che il generaleera indagato a Roma per istigazione all’odio razziale, aveva commentato con una nota che le “indagini che sono medaglie”. “Vecchi metodi ...

