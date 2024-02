Salone del mobile 2024 | le novità firmate Calligaris

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Home is where our story begins”. Ledi. Anime e Mara. Ma anche Twins In occasione deldelpresenta la sua nuova idea di casa, accogliente e cozy, grazie alla scelta di tonalità naturali e materiali caldi come il legno, da cui l’azienda ha iniziato il proprio percorso e su cui sta nuovamente ponendo grande attenzione, e la ceramica, così come i tessuti morbidi e confortevoli degli imbottiti. Il risultato è una collezione dalle linee avvolgenti e curve, che seguono il corpo, assecondando il suo comfort. A conferma di queste premesse, tra le, vengono introdotte per la prima volta aldella seduta ANIME, la poltrona MARA e il tavolo TWINS. ANIME Ampia ed ...