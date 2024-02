Salerno | restyling di Corso Vittorio Emanuele | al via i lavori

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ripartiranno il prossimo lunedì 4 Marzo idi riqualificazione urbanistica del. Il Comune dista definendo con la ditta appaltatrice il programma operativo del cantiere per assicurare un ordinato e sicuro svolgimento di tutte le attività. Si procederà dapprima alla rimozione della copertura provvisoria collocata in occasione dell’evento Luci d’Artista. Saranno poi svolti idi risistemazione dei sottoservizi, con particolare riguardo per la rete idrica e quella fognaria. Infine si provvederà alla posa della nuova pavimentazione e degli elementi di arredo urbano. Il tratto delinteressato da questo primo lotto dell’intervento di ...

Il Comune di Salerno dà il via libera ai lavori di restyling di Corso Vittorio Emanuele . La ditta assegnataria – come riporta il quotidiano La Città – scarica ... (zon)

Ripavimentazione Corso Vittorio Emanuele, si riparte: un anno per completare i lavori: Dopo lo smontaggio totale delle Luci d’Artista – come riporta il quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola – il restyling della principale via dello shopping cittadino è pronto a ripartire grazie ai ...salernonotizie

Maserati Ghibli Ghibli V6 Diesel Gransport del 2020 usata a Salerno: Annuncio vendita Maserati Ghibli Ghibli V6 Diesel Gransport usata del 2020 a Salerno nella sezione Auto usate di Automoto.it ...automoto

Salerno, Naddeo (Oltre): “Tante opere ferme, quanti anni ci vorranno per rifare l’Arechi”: Temo che anche il restyling di Corso Vittorio Emanuele sarà terminato nei ... quotidiano “L’Ora” oggi in edicola – Corrado Naddeo, consigliere comunale di Salerno, appartenente al gruppo di minoranza ...salernonotizie