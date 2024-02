Salerno | auto si ribalta sulla Tangenziale | conducente trasportata in ospedale

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieridi, dove un’mobile si èta dopo un impatto con le barriere laterali. Velocemente, sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine per effettuare le indagini. La– come riporta il quotidiano La Città – è statainma pare non abbia riportato alcuna ferita. Rallentamenti al traffico per qualche minuto. Segui ZON.IT su Google News.

