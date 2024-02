Salernitana | offese alla dirigenza | denunciati i tifosi!

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il provvedimento delladopo ledi alcuni tifosi contro ladella squadra campana La, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato di aver intrapreso delle azioni legali contro alcuni tifosi per degli insulti ai membri della. COMUNICATO – «L’U.S.1919, in merito a contenuti e commenti offensivi e denigratori sulle piattaforme social, dichiara di aver intrapreso azioni civili e denunce penali a difesa del decoro e del buon nome di tutta ladella Società. L’U.S.1919 sarà intransigente ed attenta a tutelare la dignità e la storia di questo club. Si rivolge un appello a tutti i veri tifosi dellaad alzare una ...

