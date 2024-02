Salernitana nel mirino dei tifosi | il club | 'Intraprese azioni civili e denunce penali | appello ai veri tifosi'

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Momento estremamente delicato per la. Ultima in classifica con ben sette punti di ritardo sul quartultimo posto occupato da Sassuolo...

Blog: De Rossi e la rinascita della Roma: Tifosi che hanno reso l’Olimpico praticamente sempre sold-out e che di certo non hanno preso nel modo migliore l’addio del loro condottiero. Anche la scelta di De Rossi sembrava essere (e forse lo è) ...vivoperlei.calciomercato

Salernitana, la nota ai tifosi: "Nessuna tolleranza a commenti offensivi e denigratori": Nonostante il cambio in panchina in casa Salernitana la crisi sembra non finire mai. L'ultimo ko contro il Monza ha ulteriormente ribadito l'ultimo posto in classifica della squadra ora allenata da ...lalaziosiamonoi

Angelo Alessio: "Fase difensiva e gioco da migliorare, con Pogba gap dall'Inter sarebbe ridotto. Koopmeiners in che ruolo giocherebbe Su Conte...": E il gioco dovrà essere migliore". Perché la Juventus è crollata così nel giro di poche partite "Non posso giudicare in quanto non vivo il momento dall'interno, ma potrebbe esser dato da diversi ...tuttojuve