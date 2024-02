Salernitana | avviso ai tifosi | “Intraprese azioni civili e denunce penali contro le offese social”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Lasta vivendo un brutto momento, con 7 sconfitte nelle ultime 8 gare che la relegano sempre più all’ultimo posto in classifica e lontana dalle squadre che la precedono. Il malumore deisi è perciò fatto sentire soprattutto sui, dove i supporters granata hanno sfogato la propria frustrazione con commenti talvolta offensivi verso la squadra. La società non l’ha presa bene, e ha deciso di avvisare i propri fan riguardo certi comportamenti ritenuti offensivi. Questo quanto si legge sul profilo Twitter della società: “L’U.S.1919, in merito a contenuti e commenti offensivi e denigratori sulle piattaforme, dichiara di aver intrapresoa difesa del decoro e del buon ...