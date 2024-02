Saipem ritorna all' utile | 179 milioni nel 2023

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Torna l'per, che ha chiuso ilcon un risultato netto positivo per 179. I ricavi sono cresciuti del 19% a 11,87 miliardi e i nuovi ordini raccolti hanno raggiunto quota 18 miliardi. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il consiglio di amministrazione ha approvato una 'dividend policy' che prevede "il ritorno al dividendo nel 2025, sulla base dei risultati attesi nel 2024".