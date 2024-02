Saint Laurent | il nude look è solo per una notte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Parigi, 28 febbraio 2024 – “Non sapevo della mostra in corso sulalla Fondazione Yvesma ho fatto il mio nuovo, aggiornato all’oggi”, racconta Anthony Vaccarello che ha stupito Parigi e il mondo con una coraggiosa collezione di pret-à-porter per l’inverno 2024-2025 che probabilmente per la sua delicatezza e fragilità non verrà prodotta nei suoi pezzi più forti ed audaci. Seni in mostra, sempre, velati eppure pudici. Perché il direttore creativo di, sempre più in grazia di allure e sensualità moderna, ha usato per questa sua moda con la quale le donne in passerella esibiscono il proprio corpo, specie il seno e le lunghe gambe, usando un collage di calze trasparenti, fatte in una lycra sottilissima e ...