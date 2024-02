Sacerdote trovato morto a Roma dentro una cabina | ha perso al vita mentre si scattava una foto

Uomo di Andria, che si fingeva Sacerdote finito in carcere: sette i casi scoperti di sottrazione di denaro: Smascherato un finto Sacerdote, che ha compiuto truffe in tutto il sud Italia ... L'ordinanza è stata notificata all'uomo che già si trovava in carcere a Trani per altra causa. E' indagato per i reati ...andriaviva

Chiedeva soldi "per le famiglie bisognose", finto prete in carcere: Si rivolgeva alle parrocchie delle provincie di Bari e Bat, ma anche in Basilicata e in Abruzzo. Sette gli episodi contestati ...rainews

Si finge Sacerdote per farsi consegnare soldi per i bisognosi: arrestato 23enne, truffe anche a Bari e nella Bat: L'uomo, 23 anni, si trovava già in carcere a Trani per altre questioni. È riuscito a raggirare alcuni parroci e a chiedere aiuto economico ...lagazzettadelmezzogiorno