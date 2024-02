Sacerdote trovato morto a Roma dentro una cabina | ha perso al vita mentre si scattava una foto

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Un uomo è statoall’interno di unapertessere in via di Tor Sapienza, periferia Est di. La vittima è unortodosso cecoslovacco di 66 anni deceduto, con tutta probabilità, per cause naturali. Il cadavere è stato rinella mattinata di martedì 28 febbraio, all’interno delladitessere, dopo la segnalazione al 112 da parte dei passanti. Sul posto i carabinieri della stazione Tor Sapienza. La salma è stata affidata, dall’autorità giudiziaria, ai confratelli della Chiesa di via San Pellegrino.Leggi anche: Antonella Di Massa, il corpo della donna ridagli inviati di Chi l’ha visto? La tragica scoperta è avvenuta intorno alle 9 La scoperta ...

Prete ortodosso muore mentre si scatta una fototessera:

