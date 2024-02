Rutto libero contro Meloni e il governo in tv La sinistra rivede le poltrone e va in estasi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Lasciamo stare i titoli ridicoli di Repubblica che parla di trionfo a proposito della vittoria elettorale di Alessandra Todde. Duemilaseicento voti di scarto e sarebbe un trionfo? Meglio sorvolare, appunto. Lasciamo stare anche il fatto che ahanno intenzione di trascinare Todde come una Madonna pellegrina per vincere anche in Abruzzo. Il fronte progressista è in pieno clima di “reconquista” e se Conte e Schlein non hanno il “quid” dei trascinatori ci pensa una frase della neopresidente sarda a infiammare il clima: le matite hanno risposto ai manganelli, Quindi alla polizia? Tutti i sardi arruolati dunque nella salvifica guerriglia urbana? Boh. Ma è da Giovanni Floris, a Dimartedì, che si scatena la revanche. E nel modo più grossolano. Prendiamo l’attrice Lella Costa che se ne esce così: “Laha un’attitudine a sbagliare gli uomini ...