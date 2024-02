“Russia pronta a usare armi nucleari tattiche” | l’inchiesta del Financial Times Sviluppato un simulatore di esplosione nucleare a terra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Mosca è. Secondo quanto rivelato dal, sulla base di documenti top secret, laha simulato conflitti che prevedono l’uso dicontro un’altra potenza mondiale e in altre circostanze. I wargames militari, che vengono condotti immaginando le mosse di un nemico ipotetico, non sono una novità, ma a colpire è la cosiddetta “bassa soglia” di simulazione: la soglia operativa prevista per l’uso delleè piuttosto bassa se il risultato desiderato non può essere raggiunto con mezzi convenzionali. Un altro aspetto allarmante è il nemico ipotizzato da Mosca. Il documento rivela infatti che ...