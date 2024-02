Russia | nuovi documenti segreti | quando è previsto l’uso di armi nucleari

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il Financial Times svela 29 file che aggiornano la dottrina militare di Putin. Si abbassa la soglia per l’utilizzo di testate tattiche

Il Financial Times svela 29 file che aggiornano la dottrina militare di Putin. Si abbassa la soglia per l’utilizzo di testate tattiche (ilsole24ore)

Transnistria, soldati russi pronti all'intervento ibrido. I separatisti: «Mosca ci aiuti». Moldavia: «Solo propaganda»: L'ultimo risale al 2006, quando i delegati annunciarono un referendum per l'integrazione della regione alla Russia che si concluse con la vittoria schiacciante del sì, risultato che Chorba ha di nuovo ...ilmessaggero

Guerra nucleare, nuovo simulatore atomico per Putin: replica l'esplosione di una bomba. Come funziona: La soglia per l’uso di armi nucleari tattiche da parte dell’esercito del presidente Vladimir Putin è più bassa di quanto la Russia abbia mai ammesso pubblicamente. Secondo dei… Leggi ...informazione

Ucraina, Macron come Draghi "Parigi non ha i mezzi per fare 'whatever it takes'": 'Faremo tutto il necessario per garantire che la Russia non vinca questa guerra', ha dichiarato il presidente francese. Ma per il Ft la Francia non ha i mezzi necessari ...adnkronos