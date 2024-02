Russia | i piani top secret per le armi nucleari | ecco i criteri per un attacco

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pubblicato il 28 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Le forze russe hanno condotto giochi di guerra che prevedevano l'utilizzo ditattiche durante "una fase iniziale del conflitto con una grande potenza mondiale": la Cina. E' quanto emerge da documenti militari riservati rivelati dal Financial Times, che ha spiegato di aver avuto accesso a questi file militari "segreti" attraverso "fonti occidentali". I documenti, datati tra il 2008 ed il 2014, rivelano istabiliti dallaper l'uso delle. Secondo gli esperti, tuttavia, sebbene risalgano ad oltre 10 anni fa rimangono rilevanti per comprendere l'attuale dottrina militare russa. Il quotidiano britannico spiega che i documenti classificati descrivono una soglia per l'uso di...

