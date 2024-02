Running | annullata per maltempo la XXVI Mezza Due Laghi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) LaDue, in programma domenica 3 marzo a Gravellona Toce, è stataa causa del. Lo rendono noto gli organizzatori spiegando che le condizioni meteo sono in forte peggioramento da venerdì con il picco delle perturbazioni previsto proprio per la parte centrale di domenica. Sono previste temperature molto basse, vento forte e importanti precipitazioni, mentre è concreto il rischio di allagamenti di importanti porzioni del percorso. “In oltre vent’anni di attività nel campo degli aventi sportivi ho sempre messo al primo posto la sicurezza, e così faccio anche in questo caso, senza nessuna esitazione”, dichiara Paolo Ottone Presidente di Sport PRO-MOTION A.S.D. SportFace.