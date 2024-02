Rugby | Sei Nazioni 2024 | Italia | ecco i convocati per sfidare Scozia e Galles

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Settimana di riposo per il Guinness Sei, che tornerà in campo il 9 marzo con il quarto, e penultimo, turno del torneo. L’sarà impegnata proprio sabato 9 marzo a Roma contro la, con fischio d’inizio alle 15.15. E oggi Gonzalo Quesada ha annunciato iper gli ultimi due impegni degli azzurri, compreso quello finale a Cardiff contro il. Quattro le novità rispetto alle convocazioni in vista del match con la Francia, con il rientro di Pietro Ceccarelli in prima linea, mentre prima convocazione per Marco Riccioni, sempre in prima linea. In terza linea tornano, dopo essersi infortunati contro l’Inghilterra, Sebastian Negri e Lorenzo Cannone. Per il resto nessun cambiamento nella lista dei 34 azzurri che prepareranno le ultime due sfide del ...