Ruba i cellulari a due donne al mercato di Porta Palazzo | arrestato dalla Polizia di Stato

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nelle scorse ore, personale delladidel Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia di Torino ha tratto in arresto un ventiquattrenne di nazionalità marocchina gravemente indiziato di furto aggravato continuato. E’ sabato mattina e in un gremitodi, poliziotti in abiti civili dell’Ufficio Investigativo del Comm.to di P.s. Dora Vanchiglia stanno vigilando all’interno dell’area mercatale al fine di prevenire furti, borseggi e scippi. Notano un giovane, con una borsa della spesa in mano, aggirarsi fra i banchi delortofrutticolo e anziché osservare la merce esposta, guardare con fare sospetto le persone intorno a lui. Ad un certo punto, il giovane si dirige verso una ragazza che indossa un cappotto marrone, scontrandosi con la stessa e ...