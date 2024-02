Rozzano | in 800 metri di strada ben 33 buche | via Bouzzi la più disastrata

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)(Milano), 28 febbraio 2024 - Le voragini non fanno parte esclusivamente delle strade di Roma o di Napoli, dove pochi giorni fa si è aperta una spaccatura nell’asfalto che ha inghiottito macchine e passanti, ma anche a Milano, in particolare a. La situazione peggiore in via Buozzi,per metà in territorio die per metà in territorio di Pieve Emanuele che è percorribile solo zigzagando fra le carreggiate e a bassa velocità: questa mattina sono state almeno una decina le auto che hanno subito danneggiamenti. È bastata la pioggia di qualche giorno a mettere in ginocchio le principali strade intercomunali del sud Milano. Una delle più disastrate è senza dubbio via Buozzi dove sono ben 33 lee le voragini su un tratto di asfalto lungo circa 800 ...

