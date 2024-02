Rottamazione quater | prime tre rate prorogate al 15 e 20 marzo Istruzioni

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Approvato un nuovo paracadute per lescadute della. Il Decreto Milleproroghe riapre le porte al pagamento dei debiti non sanati entro ottobre e novembre 2023 e per la terza rata in scadenza al 28 febbraio. Come la stessa Agenzia delle entriscossione ha chiarito, la legge di conversione del DL n. 215/2023, approvata definitivamente dal Parlamento il 21 febbraio 2024 e in attesa di pubblicazione in GU, ha differito a venerdì 15il termine per effettuare il pagamento delletredella Definizione agevolata delle cartelle, senza oneri aggiuntivi e senza perderne i benefici I contribuenti rimasti indietro con il pagamento dei debiti scaduti nel 2023, avranno tempo fino a ...